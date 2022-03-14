Десятки тысяч людей в Канаде требовали закрыть небо над Украиной

В Канадских городах на протесты против войны России в Украине вышли десятки тысяч людей. Самая массовая акция состоялась в Торонто.

Массовые акции прошли сразу в нескольких городах Канады

Только в Торонто на улицы вышли около 10 тысяч человек. Они держали украинские флаги и плакаты со словами поддержки украинцев и требованиями к правительству Канады усилить санкции против России и закрыть небо над Украиной.

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В Оттаве участники митинга протестовали у здания мэрии. Среди спикеров были иностранные дипломаты, в частности посол Эстонии, которые заверили в неизменной поддержке суверенитета Украины.

В столице провинции Манитоба Виннипега, несмотря на холод, выразить солидарность украинцам вышли сотни людей.

Митинги в поддержку Украины состоялись также в Саскатуне и нескольких других городах Канады.

В Канаде проживают более 1,3 миллиона людей украинского происхождения – это треть по численности украинской общины за пределами Украины и России.

В Канаде тысячи людей требовали закрыть небо над Украиной / Фото Укринформ

Какова вероятность, что НАТО закроет небо над Украиной

После российского вторжения на нашу территорию Украина неоднократно просила НАТО закрыть небо. Это фактически означает, что страны-члены НАТО должны будут сбивать российские военные самолеты и ракеты, которыми страна-агрессор обстреливает наши города.

Однако в НАТО не спешат закрывать небо над Украиной, ведь это означает вовлечение Альянса в конфликт.

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