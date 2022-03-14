Масові акції пройшли відразу у кількох містах Канади

Лише у Торонто на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей. Вони тримали українські прапори та плакати зі словами підтримки українців та вимогами до уряду Канади посилити санкції проти Росії й закрити небо над Україною.

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В Оттаві учасники мітингу протестували біля будівлі мерії. Серед спікерів були іноземні дипломати, зокрема посол Естонії, які запевнили у незмінній підтримці суверенітету України.

У столиці провінції Манітоба Вінніпегу, попри холод, висловити солідарність українцям вийшли сотні людей.

Мітинги на підтримку України відбулися також у Саскатуні й кількох інших містах Канади.

У Канаді проживають понад 1,3 мільйона людей українського походження – це третина за чисельністю української громади поза межами України та Росії.

У Канаді тисячі людей вимагали закрити небо над Україною / Фото Укрінформ

Яка ймовірність, що НАТО закриє небо над Україною

Після російського вторгнення на нашу територію Україна неодноразово просила НАТО закрити небо. Це фактично означає, що країни-члени НАТО повинні будуть збивати російські військові літаки та ракети, якими країна-агресорка обстрілює наші міста.

Однак у НАТО не поспішають закривати небо над Україною, адже це означає залучення Альянсу у конфлікт.

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