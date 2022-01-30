Десятый день подряд: в России рекорд заболеваемости COVID-19

По состоянию на 30 января в России десятый день фиксируют максимальное количество случаев COVID-19. Так, за последние сутки заболели более 121 тысячи человек.

COVID-заболеваемость в России продолжает расти

По данным оперативного штаба РФ, только 24 030 случаев заболевания зафиксировали в Москве. Начиная с 21 января в России ежедневно регистрируют рекордное количество новых заражений.

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Предыдущий рекорд в России был установлен накануне – тогда в стране было обнаружено 113 122 случая в сутки, сегодня – 121 228.

За прошедшие сутки в России умерло 617 больных. Еще 28 944 человека, по официальным данным, поправились.

Количество жертв

Всего в стране за время пандемии официально зарегистрировано более 11 миллионов случаев заболевания, более 330 тысяч умерших. В то же время 10 миллионов человек поправились от коронавируса.

Напомним, что в России медленные темпы вакцинации против коронавируса, причина – недоверие к вакцинам, ведь прививки в РФ проводят только отечественными препаратами, в частности "Спутник V", "ЭпиВакКорона".

! Ни одна из российских вакцин не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Чтобы получить одобрение со стороны ВОЗ, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем критериям: о безопасности вакцины; ее эффективность; о месте производства, которое должно отвечать установленным стандартам. Россия этого не сделала.

Российский Минздрав заявил, что не может опубликовать данные клинических испытаний вакцин против коронавируса без согласия разработчика, будто эта информация является коммерческой тайной.

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