Дестабилизация с Россией неизбежна: военной операции можно избежать, – Кулеба

Россия неизбежно стремится дестабилизировать Украину. Впрочем, маловероятно, что государство-агрессор решится на военную операцию, пока не использует другие варианты.

Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, ситуация на Донбассе остается хрупкой, но военной операции можно избежать.

Обратите внимание В МИД надеются, что ближайшие 2 недели Россия не будет обострять ситуацию

Украина готова к разным сценариям

Министр иностранных дел отметил, что количество российских войск у границ Украины становится все больше. Впрочем, именно в этом и состоит план Кремля: использовать угрозу применения силы, чтобы дестабилизировать государство изнутри и посеять панику. Кулеба добавил, что военное вторжение предполагает не только скопление войск, но и проведение кибератак, распространение дезинформации. Всё это уже происходит.

Наш приоритет – не разрешить России реализовать ее основной план. Но Украина готова к любым сценариям, мы не должны исключать ничего,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, военная операция – это то, что россияне пока "держат в кармане". Кулеба убежден, что в Москве не будут прибегать к этому, по крайней мере, пока не используют другие варианты.

Есть шансы на дипломатическое урегулирование

В Министерстве иностранных дел надеются, что в ближайшие 2 недели Россия не будет обострять ситуацию. А ведь накануне в Париже прошла встреча политических советников лидеров "нормандской четверки". Ее участники договорились о повторных переговорах уже в Берлине. Их должны провести как раз через 2 недели. Поэтому есть все шансы на дипломатическое урегулирование.

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