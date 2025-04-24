Риски от войны для России: в ГУР рассказали, чего боится Кремль

В Кремле понимают, что война с Украиной несет угрозы и для самой России. Речь идет о стабильности в стране и вопросах власти.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР генерала-майора Вадима Скибицкого, которого цитирует РБК-Украина.

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Чего боятся в России

На Kyiv StratCom Forum Вадим Скибицкий отметил, что российская сторона видит несколько угроз для себя. Кремль имеет три главных страха, которые касаются жизнедеятельности России.

Один из страхов – это нарушение стабильности в России. Другой – раскол государства. Россия, по словам Скибицкого, относится прагматично к своим планам.

Те возможные военные конфликты, которые она для себя видит в сценариях развития событий – они, согласно их же документам, возможны на границах. Российское руководство боится нескольких факторов – это то, что они считают для себя вызовами и угрозами,

– сказал генерал-майор ГУР.

В случае неправильных действий Россия может получить дестабилизацию режима и смену власти. Также неспокойно может быть внутри страны, ведь ее территория большая и многонациональная.

Еще один вызов для Кремля является сохранение целостности России. Власть должна не допустить раскола или развала.

Эти угрозы они считают внешними и в информационном, и в военном аспекте. Именно поэтому они выступают против вступления Украины в НАТО, поскольку они видят это реальной угрозой для своей территориальной целостности,

– отметил Вадим Скибицкий.

Он также добавил, что о попытках и планах России Главное управление разведки безусловно знает и учитывает эту информацию.

К слову, руководство России разработало 15 сценариев военных конфликтов, которые могут начаться до 2045 года. Шесть из них связаны с северной Европой. А "украинский вопрос" Кремль планирует завершить до 2026 года.