Деструктивная линия Праги, – Россия пригрозила из-за задержания оккупанта в Чехии

Россия требует от Чехии объяснений по задержанию россиянина Александра Франчетти в Праге. Он участвовал в оккупации Крыма. Просят детальную информацию о действиях власти.

Провели беседу с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой. Об этом заявила пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

К теме Задержание боевика в Праге: у Венедиктовой рассказали об экстрадиции россиянина

Кремль говорит о "деструктивной линии Праги"

Хотят информации об инкриминируемых россиянину нарушениях. Захарова заявила, мол, дипломату дали предупреждение.

Продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны,

– сказала Захарова.

Посольство России в Чехии направило в МИД Чехии соответствующую ноту. В Кремле ждут "оперативной реакции".

Что известно о задержании Франчетти

Чешская полиция задержала 12 сентября в аэропорту Праги Франчетти. Он причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Боевик возглавлял разведывательное подразделение "Северный Ветер" так называемой "Самообороны Севастополя". Затем он сбежал в Чехию.

Арест боевика состоялся на основе украинского ордера. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что, вероятно, в ближайшее время боевика передадут нашему государству. В Офисе генпрокурора подтвердили, что просят экстрадицию боевика.