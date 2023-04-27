В Николаеве ракета разрушила памятник, подаренный Москвой, – мэр города о деталях обстрела

В ночь на 27 апреля россияне атаковали ракетами город Николаев. Значительные разрушения получила гражданская инфраструктура, есть пострадавшие и погибший.

Об этом 24 Канала сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Он рассказал о деталях трагедии.

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Сенкевич сообщил, что город оккупанты атаковали четырьмя ракетами типа "Калибр". По обломкам, нашедшим на месте обстрелов, были сделаны выводы, что это новые российские ракеты.

Пострадали более ста различных объектов, многоквартирный дом, несколько частных домов, краеведческий музей, колледж, административные здания и другое,

– прокомментировал чиновник.

Детали террористического акта

Мэр Николаева сообщил, что пострадали многие дома, вылетело около 750 окон. С самого утра службы работали над расчисткой мест прилетов, сейчас забивают окна и дверные проходы OSB-плитами.

43 человека были ранены, 1 человек погиб. 20 человек сразу оказали помощь на месте, 23 были направлены в больницу, среди них двое детей. Их состояние стабильное. Четверо пострадавших согласились получить жилье в городских центрах.

По словам чиновника, в городе неоднократно задерживали сотрудничавших с врагом людей, сообщали о целях и т.д. Однако у мест, куда попали ракеты, нет ни одного военного объекта.

Очень символично, что одна из ракет попала в место, называвшееся сквером "Доброты" и разрушили небольшой памятник, который мы планировали демонтировать сами, в честь дружбы города Николаева и города Москвы, когда-то подаренный мэрией Москвы,

– добавил Сенкевич.

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Россияне не меняют тактику

Глава города Николаева напомнил, что такой же ракетой террористы в марте прошлого года ударили по городской администрации, когда погибли 44 человека.

Так же летели и эти ракеты, по руслу реки. Ракеты были выпущены из Черного моря, шли по реке очень низко, так что их не могли заметить наши системы противовоздушной обороны.

Фактически взрывы были слышны до того, как включилась сирена. Россияне атакуют по старой схеме, так что украинской обороне следует усовершенствовать системы ПВО, в том числе и теми средствами, которые сейчас получили, резюмировал Сенкевич.

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