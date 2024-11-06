"Думаю, Лавров не знал, что будет война": Кулеба рассказал детали переговоров с Россией

В марте 2022 года Украина проводила переговоры с Россией в Турции. Там в частности состоялась встреча украинского и российского министров иностранных дел.

Бывший министр иностранных дел Украины рассказал 24 Каналу детали своего разговора с Сергеем Лавровым.

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Безэмоциональные переговоры

Кулеба отметил, что на встрече в Турции была очень высокая цена любой ошибки. Украинец только вошел в комнату, выключил все эмоции. Назад включил, уже когда вышел оттуда. Это была такая ситуация, когда эмоция сыграет против тебя, поэтому эти переговоры дипломат провел в режиме машины, искусственного интеллекта.

Я был полностью сфокусирован только на обработке информации, калибровке своих слов, полностью лишен каких-либо эмоций. Лаврову это наоборот не удалось сделать, он не чувствовал себя уверенным и продемонстрировал, скажем так, что не так страшен волк, как его рисуют,

– отметил бывший министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что в этот момент осознал, что, безусловно, Лавров является сильным дипломатом, но не настолько сильным, как привыкли о нем думать, что он просто идеал дипломата топ-уровня. Было 9 человек в комнате без СМИ. Мы сидели 3 министра: я, Лавров, турецкий коллега и у каждого из нас было по 2 человека рядом мы все отработали.

Разговор с Лавровым

По словам бывшего министра иностранных дел Украины, именно тогда он понял что Лавров, вероятнее всего, не знал о начале войны. И не влиял на те решения, которые принимались. Возможно, сейчас это изменилось. Там был такой эпизод.

"Я говорю: "Давайте договоримся о хотя бы 24-часовом коридоре из Мариуполя". Потому что все это происходило на фоне осады города. Лавров ответил, что эти все вопросы должны решать военные. Я говорил, что давайте сейчас позвоним, кому надо. Я – нашему министру обороны, а Лавров – своему. Но тот ответил, что это не в его полномочиях", – подчеркнул Кулеба.

Как он отметил, потом он сказал, что министры иностранных дел имеют полномочия обсуждать все, что угодно. Давайте президентам тогда позвоним. Лавров что-то там фыркнул и отказался звонить. Хотя я тогда реально был готов звонить Резникову или президенту, чтобы согласовать это все.

За этим "пинг-понгом" турецкая делегация наблюдала с большим восторгом. В конце концов Лавров показал, что он не может решиться позвонить своему руководству, чтобы решить какой-то вопрос. И что он вообще не настроен на решение каких-либо вопросов. Турки это увидели – и поняли, у кого какая цель,

– подчеркнул бывший министр иностранных дел Украины.