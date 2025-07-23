Как генпрокурор планирует дальнейшую работу с НАБУ и САП: детали с брифинга Кравченко

Через сутки после того, как Верховная Рада Украины приняла закон №12414, состоялся брифинг Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Этот закон называют таким, что ограничивает деятельность антикоррупционных структур в Украине.

Ведущая София Трощук в эфире 24 Канала сообщила, что во время брифинга Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что он или прокуроры из генпрокуратуры будут брать под свой контроль дела, которые рассматриваются слишком долго. Это дела, в которых до сих пор нет достаточной доказательной базы и не проведены все экспертизы.

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Кравченко заверил, что будет действовать по закону

В Генпрокуратуре отмечают, что имеют большое количество дел, и новые обязанности могут только усложнить работу. В то же время они с НАБУ и САП, по словам Кравченко, будут советоваться.

Но это не означает, что я сразу уголовное производство отправлю в другой правоохранительный орган в случае неэффективности. Потому что надо установить неэффективность: посмотреть, сколько там следственных действий проведено, обоснованно ли они проведены, достаточно ли в количестве, собраны ли все доказательства,

– отметил Руслан Кравченко.

София Трощук объяснила: если условно из Офиса Президента позвонят Генпрокурору и скажут, что "дело с НАБУ, вот о каком-то чиновнике, надо убрать, затянуть или рассматривать быстрее" – то формально Генпрокурор будет иметь на это влияние. Однако Руслан Кравченко заверил, что даже если подобные намеки будут поступать от Офиса Президента, он этого не сделает, ведь это – незаконно.

Что говорит генпрокурор о протестах?

Он также отреагировал на протесты. Протесты запланированы в крупных городах Украины и в дальнейшем.

Если они законные, не нарушают правопорядок, уважают других граждан – конечно, спокойно и хорошо отношусь к акциям. С большой любовью и уважением, как гражданин к другим гражданам. Все хорошо, если не нарушается закон, не нарушаются права других граждан. И если следят за безопасностью, например, разведка и Служба безопасности Украины – то нет никаких возражений,

– сказал Кравченко.

Он также поделился некоторыми деталями относительно НАБУ и так называемого "российского следа", который обнаружила Служба безопасности Украины и который сейчас расследуют правоохранители. Генпрокурор отметил, что такие факты действительно были установлены.

По его словам, расследование продолжается, доказательства изучаются. Это долгий процесс, и когда позволит ход следствия, возможно, он поделится более подробной информацией.

К НАБУ применили силу: реакция генпрокурора

Накануне брифинга от Национального антикоррупционного бюро Украины появилась информация о том, что во время обысков правоохранители применяли силу к работникам НАБУ, а местные госпитали, якобы, отказывались их принимать и не оказывали помощь. На это также отреагировали сами правоохранители.

Генпрокурор сообщил, что поручил своему заместителю, который отвечает за специализированную прокуратуру в военной сфере, зарегистрировать соответствующее уголовное производство – относительно возможных телесных повреждений, которые могли получить работники НАБУ во время следственных действий.

Основной акцент брифинга заключался в том, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжают работать и в дальнейшем будут только советоваться с Генеральной прокуратурой.