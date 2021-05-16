Детей в России переодели в военную форму. Они прошлись на параде, посвященному Дню победы и пели военные песни. В Израиле снова обострилось противостояние с Палестиной. Конфликт начался с выселения арабских семей из одного из районов Восточного Иерусалима.

Вашему вниманию – самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными и интересными за неделю.

Интересно Блинкен посетил Украину, Россия готовит план захвата на Херсонщине – видео недели

"Юнармия" готовит детей из России к войне

Российских школьников активно призывают вступить в "Юнармию". Это организация молодежи, созданная по инициативе Министерства обороны России. В ней якобы учат патриотизму, однако на самом деле готовят к войне. Сейчас в "Юнармии" учатся уже более 500 тысяч детей.

Россияне готовят детей к войне: смотрите видео

Реакция мира на израильско-палестинский конфликт

В США обеспокоены обострением противостояния между Палестиной и Израилем. Там призвали израильскую власть урегулировать борьбу. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций также выразил свою обеспокоенность эскалацией. ООН проведет экстренное заседание.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: смотрите видео

Украинская больница получила новое оборудование

Городская больница в Умани получила новое оборудование от совместного проекта Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза. В реанимационном отделении появились новые мониторы для отслеживания состояния пациента, которые нужны, в частности, для лечения COVID-больных.

Уманская больница получила оборудование от ЕС: смотрите видео

В Украине разрушается памятник архитектуры

В Черкасской области разрушается дом, который создал известный во всем мире архитектор Владислав Городецкий. Это единственный деревянный дом в активе художника. Однако сооружение даже не имеет статуса памятника архитектуры. В сельском бюджете денег на реставрацию нет.

В селе Мошны уникальное сооружение не ремонтировали 130 лет: смотрите видео

Что изменилось после визита Блинкена

В Украину 6 мая приезжал Госсекретарь США Энтони Блинкен. Эксперты считают, что несмотря на все рекомендации и требования Соединенных Штатов, украинская власть не внедряет никаких изменений.

Послевкусие визита Энтони Блинкена: смотрите видео