"Юнармию" России готовят к войне, в Израиле продолжается конфликт с Палестиной – видео недели
Детей в России переодели в военную форму. Они прошлись на параде, посвященному Дню победы и пели военные песни. В Израиле снова обострилось противостояние с Палестиной. Конфликт начался с выселения арабских семей из одного из районов Восточного Иерусалима.
Источник:24 канал
Вашему вниманию – самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными и интересными за неделю.
Интересно Блинкен посетил Украину, Россия готовит план захвата на Херсонщине – видео недели
"Юнармия" готовит детей из России к войне
Российских школьников активно призывают вступить в "Юнармию". Это организация молодежи, созданная по инициативе Министерства обороны России. В ней якобы учат патриотизму, однако на самом деле готовят к войне. Сейчас в "Юнармии" учатся уже более 500 тысяч детей.
Россияне готовят детей к войне: смотрите видео
Реакция мира на израильско-палестинский конфликт
В США обеспокоены обострением противостояния между Палестиной и Израилем. Там призвали израильскую власть урегулировать борьбу. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций также выразил свою обеспокоенность эскалацией. ООН проведет экстренное заседание.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: смотрите видео
Украинская больница получила новое оборудование
Городская больница в Умани получила новое оборудование от совместного проекта Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза. В реанимационном отделении появились новые мониторы для отслеживания состояния пациента, которые нужны, в частности, для лечения COVID-больных.
Уманская больница получила оборудование от ЕС: смотрите видео
В Украине разрушается памятник архитектуры
В Черкасской области разрушается дом, который создал известный во всем мире архитектор Владислав Городецкий. Это единственный деревянный дом в активе художника. Однако сооружение даже не имеет статуса памятника архитектуры. В сельском бюджете денег на реставрацию нет.
В селе Мошны уникальное сооружение не ремонтировали 130 лет: смотрите видео
Что изменилось после визита Блинкена
В Украину 6 мая приезжал Госсекретарь США Энтони Блинкен. Эксперты считают, что несмотря на все рекомендации и требования Соединенных Штатов, украинская власть не внедряет никаких изменений.
Послевкусие визита Энтони Блинкена: смотрите видео
Поделиться новостью