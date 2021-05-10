В Израиле вспыхнули новые столкновения накануне марша националистов ко Дню Иерусалима. Конфликт продолжается уже больше недели, а с 7 мая 2021 года в Израиле состоялось активное противостояние между палестинцами и силами безопасности.

Конфликт начался с выселения арабских семей из одного из районов Восточного Иерусалима. Израильское правительство тогда заявило, что это только спор между частными сторонами.

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Однако выселение палестинцев возмутило мусульманскую общину не только в самом Израиле, но и за рубежом. В самой же стране начались силовые противостояния. В результате столкновений с силами безопасности за 3 дня пострадали более 200 человек, десятки из которых – израильские правоохранители.

По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, он провел совещание с силами безопасности, чтобы не позволить дестабилизировать ситуацию в Иерусалиме.

Мы продолжим придерживаться принципа свободы вероисповедания на своей территории, но будем решительно восстанавливать порядок и не допустим жестких нарушений,

– подчеркнул премьер.

Соединенные Штаты Америки обеспокоены ситуацией в Иерусалиме. Белый дом призвал власти Израиля к урегулированию конфликта. Там предупредили, что выселение палестинских семей может привести к эскалации, но одновременно осудили радикальные действия мусульманских боевиков.

Международное сообщество выразило обеспокоенность

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Иерусалиме. В ООН выразили обеспокоенность столкновениями в Иерусалиме и призвали власти Израиля остановить выселение палестинцев в соответствии с международным гуманитарным правом.

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"Учитывая тревожную ситуацию, мы хотим подчеркнуть, что Восточный Иерусалим остается частью оккупированной палестинской территории, на которой действует международное гуманитарное право.

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Поэтому Израиль не может насаждать свое законодательство на этой территории и не может конфисковать частную собственность в Восточном Иерусалиме, чтобы выселить палестинцев из их домов. Мы можем расценить это как военное преступление", – подчеркнул представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Палестинцы обстреляли ракетами территорию Израиля

Боевики радикального движения ХАМАС – основного противника Израиля на Ближнем Востоке – запустили 3 ракеты в сторону южной части страны. В ответ израильские танки нанесли удар по объектам боевиков в Сектор Газа.

Также произошло несколько нападений на пограничников Израиля вблизи палестинской границы. Израильские солдаты отбили атаку. На фоне роста напряжения глава генерального штаба приказал усилить силы безопасности как на границе, так и в самом Иерусалиме и поблагодарил военных за удачную операцию.

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"Это было удачное предотвращение нападения, которое могло стать гораздо более масштабным и изменить ситуацию по всей стране. Израиль с умом оценивает ситуацию в Иерусалиме и в секторе Газа. Это была оперативная операция, и вы заслуживаете благодарность за проделанную работу", – отметил начальник генерального штаба Израиля Авив Кочави.

Возмущение мусульманских стран

Ситуация в Иерусалиме возмутила множество мусульманских стран мира. Переселение палестинцев и жесткие действия Израиля против протестующих осудили в:

Иране;

Иордании;

Турции;

Катаре.

Их назвали провокацией для миллионов мусульман по всему миру. Митинги в поддержку палестинцев прошли в Иордании и Турции. Иорданцы призвали правительство отменить мирный договор с Израилем.

Мы протестуем в знак солидарности с нашими людьми в Иерусалиме. Этот конфликт является идеологическим и мы останемся солидарными с палестинцами, пока оккупант не освободит захваченные территории,

– сказал протестующий Исмайил аль-Гренави.

Верховный суд Израиля отложил дело о выселении палестинских семей. В то же время Нетаньяху подчеркнул, что страна продолжит восстанавливать город, имея в виду еврейские поселения в некоторых районах Палестины.

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Израильский премьер также выступил в защиту полицейский, назвав их действия необходимыми ради сохранения спокойствия. В то же время несмотря на напряженную ситуацию в Израиле, состоятся крупнейшие за всю историю страны военные учения, которые охватят все регионы страны.