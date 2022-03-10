Детей из дома малютки в Сумской области могут перевезти на лечение в Германию

Из Сум за 8 и 9 марта удалось эвакуировать около 50 тысяч человек. Среди них есть и дети из дома малютки. Их могут перевезти на лечение в Германию.

Дети перевезли на безопасную территорию Украины. Немецкая сторона предложила впоследствии перевезти их к себе.

К теме Сегодня удалось эвакуировать около 48 тысяч человек с трех направлений

Детей будут лечить бесплатно

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что в Германии детей примут и будут лечить бесплатно.

Мы рассмотрим этот вопрос совместно с Министерством здравоохранения и будет принято окончательное решение,

– подчеркнул Живицкий.

Эвакуировали не всех сумчан. Однако в настоящее время власти работают над тем, чтобы коридор работал и 10 марта.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Важно – вражеские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы: смотрите видео