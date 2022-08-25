Детей много в городе, – в Харьковской ОВА рассказали, что обучение в школах начнется онлайн
В скором времени начнется новый учебный год, поэтому в Украине идет активная подготовка к нему. Многие регионы вводят смешанную форму обучения, в Харькове – все занятия будут проводить онлайн.
Об этом 24 каналу рассказала советница главы Харьковской ОВ Наталья Попова. Она также отметила, что в Харьковской области разрушены или частично повреджены 170 школ, в том числе из-за этого учебный год начнется в онлайн-формате.
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Если говорить о количестве детей, то их очень много, как на активную зону боевых действий. Многие харьковчане возвращаются в город и область,
– отметила Наталья Попова.
По ее словам, обучающие программы сейчас пытаются подкорректировать таким образом, чтобы детям было максимально комфортно.
Подробнее о новом учебном годе в Харькове и области: смотрите видео
Учебный год во время войны – что известно
Учитывая постоянные угрозы российских обстрелов, было принято решение перевести детей на полную дистанционную систему обучения в Харькове, Днепре, Николаеве, а также в соответствующих общинах областей.
Для детей, которые находятся на временно оккупированной россиянами территории Автономной республики Крыма, а также Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях предусмотрены варианты дистанционного и семейного обучения, а также экстернат.
В каких городах обучение начнется офлайн
С 1 сентября новый учебный год офлайн в подавляющем большинстве начнут школы в Киеве, Львове, Полтаве, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Луцке, Тернополе и т.д.
Важно, что исключительно офлайна не будет, никто детей силой загонять в школы не будет. В городах будет возможность для дистанционного и семейного обучения или экстерната.