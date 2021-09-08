Муж погибшей Александр до сих пор не нашел сил объяснить своим детям, что случилось с их мамой.
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Семья еле сводит концы с концами
Я не знаю, как им об этом сказать,
– отметил он.
Мужчина оформляет документы на опеку над детьми и на помощь. Знакомые рассказывают, что семье приходится очень туго из-за финансовой составляющей.
Маленького 1,5-месячного Богданчика женщина кормила грудью. Теперь его перевели на искусственное вскармливание. По словам Александра, питание детям они покупали в помощь от государства. Некоторое время малыша не выносили на улицу, потому что похолодало, а теплых вещей еще не было. Помогали друзья.
Сейчас с 3 детьми мужчине помогает его пожилая мама. Сам Александр оформляет декретный отпуск, чтобы быть с детьми дома. "Я детей ни в коем случае не брошу", – заверил отец.
В то же время подозреваемая в смертельном ДТП вышла на свободу.
ДТП в Светловодске: коротко
- Авария произошла 1 сентября, примерно в 4: 00. Синяя Mazda сбила насмерть 27-летнюю Марию Хивренко. Без матери остались 1,5-месячный Богданчик, 4-летняя Вика и 6-летний Миша. В день трагедии родители планировали отвести старшего сына в 1-й класс.
- Суд 2 сентября избрал виновнице смертельной аварии Татьяне Вишневской меру пресечения в виде пребывания под стражей в течение 2 месяцев с возможностью внесения залога в размере 350 тысяч гривен. Ее женщина использовала и уже 7 сентября вышла на свободу.