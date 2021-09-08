Муж погибшей Александр до сих пор не нашел сил объяснить своим детям, что случилось с их мамой.

Читайте также Смертельное ДТП, в котором погибла мама 3 детей: подозреваемую выпустили из СИЗО

Семья еле сводит концы с концами

Я не знаю, как им об этом сказать,

– отметил он.

Мужчина оформляет документы на опеку над детьми и на помощь. Знакомые рассказывают, что семье приходится очень туго из-за финансовой составляющей.

Маленького 1,5-месячного Богданчика женщина кормила грудью. Теперь его перевели на искусственное вскармливание. По словам Александра, питание детям они покупали в помощь от государства. Некоторое время малыша не выносили на улицу, потому что похолодало, а теплых вещей еще не было. Помогали друзья.

Сейчас с 3 детьми мужчине помогает его пожилая мама. Сам Александр оформляет декретный отпуск, чтобы быть с детьми дома. "Я детей ни в коем случае не брошу", – заверил отец.

В то же время подозреваемая в смертельном ДТП вышла на свободу.

ДТП в Светловодске: коротко