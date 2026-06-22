Троих детей удалось спасти, судьба 10-летнего мальчика пока неизвестна. Об этом сообщили в Закарпатском центре экстренной медицинской помощи.

По теме : В Одесской области уже третьи сутки ищут 10-летнюю Софию, которую унесло в открытое море на надувном круге

Что известно о случае с детьми у водоема в Закарпатье?

Четверо детей в возрасте 4, 10, 12 и 13 лет находились в воде, когда их внезапно начало уносить течением. Трое из них смогли ухватиться за траву и корни деревьев – их удалось вытащить.

Пострадавших осмотрели медики. Дополнительной помощи они не нуждались.

Однако 10-летнего мальчика течение унесло дальше. Его до сих пор ищут спасатели, к операции привлекли также дрон.

Отдых у воды требует постоянного внимания со стороны взрослых. Даже если место кажется знакомым и безопасным, течение может быстро изменить ситуацию, особенно для детей,

– подчеркнули в службе.

Напомним о нескольких подобных случаях. В Одесской области продолжаются поиски 10-летней Софии Потемкиной, которая пропала 19 июня в море недалеко от села Сичавка. По данным полиции, девочка купалась вместе с прабабушкой на неофициальном пляже.

Из-за сильного течения её на надувном круге унесло в открытое море. Женщина пыталась спасти ребёнка, но не смогла. К поисковой операции привлечены спасатели, водолазы, психологи и операторы беспилотников. Полиция возбудила дело по факту пропажи без вести.

Ранее в Ровенской области продолжались масштабные поиски двух малолетних братьев, пропавших в селе Колки. Тело 3-летнего ребенка нашли в водоеме в день исчезновения, а 4-летнего мальчика разыскивали еще 10 дней. Тело старшего ребенка обнаружили 15 апреля примерно в километре от места исчезновения.