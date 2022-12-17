Украинские дети-беженцы выучили сверхсложный валлийский язык: сколько времени понадобилось

Маленькие украинцы, бежавшие от войны, освоились на острове Англси в Уэльсе. Чтобы лучше освоиться в новых условиях, дети выучили валлийский язык за поразительно короткие сроки.

Англси имеет языковую политику, согласно которой во всех начальных школах округа преподавание ведется на валлийском языке. Как отмечают местные учителя, уже к 11 годам все учащиеся будут полностью двуязычными (второй – английский).

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Сколько времени ушло на изучение языка

После 11 недель обучения 9-летняя Наталья из Одессы почти свободно говорит на валлийском. Восьмилетняя София из Кривого Рога рассказала, что ей нравится писать, читать и петь на валлийском. А 11-летний Даниил из Броницы на Львовщине говорит, что ему нравится общаться с валлийскими друзьями.

11-летний Даниил приехал со Львовщины / Фото BBC Украина

Все трое украинцев с сентября ежедневно посещают специализированные уроки в Уэльсе в школе Ysgol Moelfre. К слову, островяне, знакомые с историями детей, считают, что это потрясающий показатель.

Какая программа обучения

Учителя острова разработали специальную "программу погружения" в валлийский язык для ускоренного обучения учащихся, приезжающих из-за пределов Уэльса. После завершения 12-недельного курса дети возвращаются в свои начальные школы и могут продолжить обучение.

Преподаватели острова разработали специальную программу / Фото BBC Украина

Это происходит способом, который они не осознают, играя в игры, выступая, читая рэп и поя,

– говорит преподавательница Эйра Оуэн.

Неста Дэвис, ведущая преподавательница языковых центров Англси, говорит, что родители очень поддерживают детей и это помогает. Стоит добавить, что правительство Уэльса заявило, что продолжает инвестировать в валлийский язык. В частности, в этом году парламент страны выделил 6,6 миллиона фунтов стерлингов на обеспечение "программы погружения".

Поддержка родителей помогает детям учить язык / Фото BBC Украина

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