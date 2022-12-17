Украинские дети-беженцы выучили сверхсложный валлийский язык: сколько времени понадобилось
Источник:BBC Украина
Маленькие украинцы, бежавшие от войны, освоились на острове Англси в Уэльсе. Чтобы лучше освоиться в новых условиях, дети выучили валлийский язык за поразительно короткие сроки.
Англси имеет языковую политику, согласно которой во всех начальных школах округа преподавание ведется на валлийском языке. Как отмечают местные учителя, уже к 11 годам все учащиеся будут полностью двуязычными (второй – английский).
Кстати говоря Польша изменила правила пребывания и оказания помощи беженцам из Украины: что нужно знать
Сколько времени ушло на изучение языка
После 11 недель обучения 9-летняя Наталья из Одессы почти свободно говорит на валлийском. Восьмилетняя София из Кривого Рога рассказала, что ей нравится писать, читать и петь на валлийском. А 11-летний Даниил из Броницы на Львовщине говорит, что ему нравится общаться с валлийскими друзьями.
Все трое украинцев с сентября ежедневно посещают специализированные уроки в Уэльсе в школе Ysgol Moelfre. К слову, островяне, знакомые с историями детей, считают, что это потрясающий показатель.
Какая программа обучения
Учителя острова разработали специальную "программу погружения" в валлийский язык для ускоренного обучения учащихся, приезжающих из-за пределов Уэльса. После завершения 12-недельного курса дети возвращаются в свои начальные школы и могут продолжить обучение.
Это происходит способом, который они не осознают, играя в игры, выступая, читая рэп и поя,
– говорит преподавательница Эйра Оуэн.
Неста Дэвис, ведущая преподавательница языковых центров Англси, говорит, что родители очень поддерживают детей и это помогает. Стоит добавить, что правительство Уэльса заявило, что продолжает инвестировать в валлийский язык. В частности, в этом году парламент страны выделил 6,6 миллиона фунтов стерлингов на обеспечение "программы погружения".
Беженцы из Донбасса презентовали работы в Германии: главное
- В течение 10-11 декабря в Thespis Zentrum в немецком городе Бауцен состоялся HeimaTraum - Симпозиум "Школа культурных инициатив гражданского общества "Реальность - Misto to Go School". В его рамках украинцы презентовали интересные и важные проекты.
- Во время Симпозиума представили три художественных социальных проекта, которые создали молодые беженцы из Попасной, Николаевки, Бахмута и других городов Востока Украины.
- HeimaTraum – это платформа и безопасное для беженцев пространство, которое занимается помощью для выживания и способствует созданию новых жизненных перспектив во время войны.
- К слову, украинский телеведущий комментатор международного конкурса "Евровидение" Тимур Мирошниченко открыл Симпозиум приветственным словом. Он поддержал юных украинцев онлайн, ведь очень важно, что они не оставили любимое дело, а продолжают вносить большой вклад в культурное развитие Украины даже вдали от дома.