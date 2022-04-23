Дети боятся даже сходить в туалет, – жительница Мариуполя о ситуации на "Азовстали"
23 апреля 2022 , 12:39Читати новину українською
Источник:"Азов"
Жительница Мариуполя рассказала о ситуации на "Азовстале". Там много детей. Родители отдают им последнюю еду, запасов почти не осталось.
Женщина рассказала, что находится там с детьми почти 2 месяца. Люди даже не видят солнце.
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Дети боятся сходить в туалет
По словам жительницы, не было ни дня, когда бы они не слышали обстрелы. Дети уже боятся просто сходить в туалет. Они даже не могут справить жизненную человеческую потребность.
Мы находимся на грани, что скоро у нас не будет питания. Мы не сможем даже прокормить наших детей,
– подчеркнула женщина.
Поэтому она в отчаянии обратилась к миру и попросила обеспечить эвакуацию мирных жителей из комбината "Азовсталь".
Смотрите видео, что происходит на "Азовстали":