Дети чиновников, банки, ЦСКА: в Белом доме опубликовали полный список санкций против России

Циническое решение Путина признать боевиков на оккупированных украинских землях не обходится безнаказанно. Международное сообщество последовательно вводит санкционные антироссийские пакеты.

22 февраля о ответном шаге сообщили в Соединенных Штатах Америки. Президент Джо Байден на брифинге заявил о введении санкций против российских элит и суверенного долга России. Теперь имеем полный список ограничений.

Мнение к теме Санкции против России очень лайтовые и не сделают больно, – Фурса

Белый дом опубликовал полный список новых санкций против России

В мотивационной части санкционного пакета от США указано, что министерство финансов налагает немедленные экономические ограничения "в ответ на действия в Донецкой и Луганской областях" (речь, разумеется, о решении президента России Владимира Путина признать боевиков, да еще и ввести туда российские войска уже официально ).

Против банков

По сообщению, США вводят санкции против таких банков:

"Внешэкономбанк" ("ВЭБ").

"Промсвязьбанк" ("ПСБ").

42 их дочерних компаний.

Почему эти банки? Ибо они государственные и имеют решающее значение для возможности России привлекать внешние средства, а еще и для финансирования российского оборонного сектора, агрессивно настроенного к Украине.

В чем суть санкций? Эти банки больше не могут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Все активы их в США незамедлительно заморозят – причем даже если актив не весь в собственности (достаточно 50%).

Против воров

США также определили влиятельных россиян и членов их семей из ближайшего окружения Владимира Путина, причастных к клептократии (грабительской политики) российского режима.

В список подсанкционных вошли:

Бортников Денис – сын Александра Бортникова и один из руководителей государственного "Банка ВТБ".

Сам Александр Бортников – глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, постоянный член Совбеза.

Петр Фрадков – глава "ПСБ", сын Михаила Фрадкова (бывшего премьера России и бывшего директора Службы внешней разведки).

Кириенко Владимир, сын Кириенко Сергея, гендиректор VK Group ("ВКонтакте").

Кириенко Сергей – первый заместитель руководителя администрации Путина, куратор его внутренней политики, бывший премьер.

Суть санкций: блокирование всего имущества и интересов в собственности в США, и блокирование любых организаций, непосредственно или косвенно, отдельно или в совокупности, на 50 или более процентов принадлежащих одному или нескольким заблокированным лицам.

Ограничение суверенного долга

США также усилили ограничения на операции с российским суверенным долгом, еще больше отрезая Россию от источников дохода для финансирования своего правительства или прихотей Путина, учитывая и его вероятное дальнейшее вторжение в Украину.

Мы начинаем демонтаж финансовой сети Кремля и его способности финансировать дестабилизирующую деятельность в Украине и в остальном мире,

– так пояснила санкций министерша Джанет Еллен.

ЕС вводит санкции против 351 депутата российской Думы и других лиц и компаний. Европа надеется, что эти ограничения "сильно ударят по государству-агрессору".

Обратите внимание:

Украинский парламент настаивает на жестких санкциях против России.

Пакеты ограничений, кроме ЕС и США, уже решили ввести Канада, Великобритания, Германия.

Важное видео: "Санкции будут увеличивать в случае эскалации", – Блинкен