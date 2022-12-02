Хотят догнать: в Минобороны показали, как дети проводят папу на войну

Из-за войны украинские защитники и защитницы расстаются с самыми родными. В сети распространили видео из военной жизни.

В Министерстве обороны Украины 1 декабря было опубликовано трогательное видео.

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На видео двое детей бегут по дороге за вышедшим из дома военным. За его плечами оружие, а в руках вещи. Дети хотят догнать постоянно удаляющегося отца.

"Возвращайся живым, солдат", – написали в Минобороны.

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Трогательная история ребенка из Энергодара

Десятилетняя Оля из Энергодара на Запорожье рассказала об оккупации и ожиданиях на Вооруженные Силы Украины. Ребёнок ждет, когда вернется домой и встретится с папой.

Оля вспомнила, что в начале полномасштабной войны ей было страшно, она слышала обстрел атомной станции. Ее папа тогда как раз находился на работе на ЗАЭС.

Его не было почти три дня. Мы ждали его и плакали. Мой брат, ему тогда было два с половиной года, когда ему говорили ложиться спать, ложился не на кровать, а на матрас в коридоре. Считали, что там безопаснее правило двух стен. И спал там, обнимая свою мягкую игрушку, – сказал ребенок.

Девочка в "Пункте несокрушимости"

Из-за российских обстрелов ребенок был вынужден заряжать ингалятор. Сеть тронула фото девочки с мамой на АЗС. Волонтеры пытаются найти семью, чтобы помочь – подарить ребенку устройство, которое может дольше работать без подзарядки.

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