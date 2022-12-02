У Міністерстві оборони України 1 грудня опублікували зворушливе відео.

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На відео двоє дітей біжать дорогою за військовим, який вийшов з дому. За його плечима зброя, а в руках речі. Діти хочуть наздогнати батька, який постійно віддаляється.

"Повертайся живим, солдате", – написали у Міноборони.

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Зворушлива історія дитини з Енергодара

Десятирічна Оля з Енергодара, що на Запоріжжі, розповіла про окупацію та очікування на Збройні Сили України. Дитина чекає, коли повернеться додому та зустрінеться з татом.

Оля пригадала, що на початку повномасштабної війни їй було дуже страшно, вона чула обстріл атомної станції. Її тато тоді якраз перебував на роботі на ЗАЕС.

Його не було майже 3 дні. Ми чекали його та плакали. Мій брат, йому тоді було два з половиною роки, коли йому казали лягати спати, лягав не на ліжко, а на матрац в коридорі. Вважали, що там безпечніше, правило двох стін. І спав там, обіймаючи свою м'яку іграшку, – сказала дитина.

Дівчинка у "Пункті незламності"

Через російські обстріли дитина була змушена заряджати інгалятор. Мережу зворушило фото дівчинки з мамою на АЗС. Волонтери намагаються знайти родину, щоб допомогти – подарувати дитині пристрій, який може довше працювати без підзарядки.

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