Среди погибших – малыш, которому был всего 1 год 9 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В Харьковской области эксгумировали тело малыша

В поселке Слобожанское Изюмского района правоохранители эксгумировали фрагменты тел пяти мирных жителей. Все погибшие стали жертвами российской агрессии. Так, 9 марта в результате авиационной бомбардировки они погибли в многоэтажке, которая разрушилась.

Среди погибших – две женщины, мужчина, девочка 10 лет и мальчик 1 год 9 месяцев. Сейчас их тела были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз. Предварительная причина смерти – взрывные травмы.

Полиция нашла тела погибших украинцев от рук оккупантов / фото Харьковская областная прокуратура

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