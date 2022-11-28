Среди погибших – малыш, которому был всего 1 год 9 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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В Харьковской области эксгумировали тело малыша
В поселке Слобожанское Изюмского района правоохранители эксгумировали фрагменты тел пяти мирных жителей. Все погибшие стали жертвами российской агрессии. Так, 9 марта в результате авиационной бомбардировки они погибли в многоэтажке, которая разрушилась.
Среди погибших – две женщины, мужчина, девочка 10 лет и мальчик 1 год 9 месяцев. Сейчас их тела были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз. Предварительная причина смерти – взрывные травмы.
Полиция нашла тела погибших украинцев от рук оккупантов / фото Харьковская областная прокуратура
Оккупанты также убили младенца в Запорожской области
- В ночь на 23 ноября российские военные атаковали медицинское учреждение.
- Так, враг атаковал ракетами родильное отделение. В результате этого погиб младенец. Как оказалось, жертвой стал мальчик, появившийся на свет 2 дня назад.
- Позже стало известно, что враг для атаки использовал ракеты типа С-300.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что из-под завалов также достали двух врачей.
- Позже американские журналисты опубликовали репортаж с похорон и рассказали о деталях смерти малыша, который даже не успел получить свидетельство о рождении.
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