Серед загиблих – малюк, якому був лише 1 рік 9 місяців. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

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На Харківщині ексгумували тіло малюка

У селищі Слобожанське Ізюмського району правоохоронці ексгумували фрагменти тіл п‘яти мирних мешканців. Усі загиблі стали жертвами російської агресії. Так, 9 березня внаслідок авіаційного бомбардування вони загинули у багатоповерхівці, яка зазнала руйнувань.

Серед загиблих – дві жінки, чоловік, дівчинка 10 років та хлопчик віком 1 рік 9 місяців. Наразі їхні тіла направили для проведення судово-медичних експертиз. Попередня причина смерті – вибухові травми.

Поліція знайшла тіла загиблих українців від рук окупантів / фото Харківська обласна прокуратура

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