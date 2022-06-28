Дети не должны погибать от оружия, – воин, пострадавший от мины, откровенно о защите Украины

Сергей с позывным "Латыш" родился в Украине, однако в течение последних шести лет проживал в Латвии. Когда Россия начала полномасштабную войну, мужчина не смог оставаться в стороне и 27 февраля приехал защищать Украину.

При освобождении Киевской области, его направили в Ирпень – Сергей был в "130-м батальоне". Во время обороны города, вражеская мина поразила его ногу. При ранении, вместе со своим собратом, продолжили выполнять задания с деблокады ребят на перекрестке, которые оказались под прицелом. Эксклюзивно о защите страны – "Латыш" рассказал сайту 24 канала.

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"Это переломный момент, когда весь мир узнал, кто такая Россия"

Пять осколков, из которых три вытащили, а два оставили на память. Врачи в "Охматдете" восстановили мне ногу, пересадили вену, восстановили мышцы. И я даже начал ходить. Меня постоянно поддерживают друзья. К сентябрю-октябрю смогу восстановиться. Мне пообещали, что через три месяца научат бегать заново,

– сказал мужчина.

Он рассказал, что эта война, начатая Россией, – переломный момент, когда весь мир узнал, кто такая РФ и на что она способна. Это именно тот момент, в котором все украинцы объединились.

Сергей (позывной "Латыш") с побратимами в Ирпене / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На своей странице в Facebook мужчина написал, что "женщины не должны никогда больше носить оружие, дети не должны видеть своих мам с оружием, дети не должны погибать от оружия".

Никогда и ни о чем не договаривайтесь с правительством или политиками этой зараженной земли, как бы их государство (Россия – 24 канал) ни называлось, всегда опасайтесь и будьте готовы, что вас обманут и ограбят. Никогда, за всю долгую историю Украины и за короткую Московию, московские правители не придерживались никаких условий каких-либо договоренностей, всегда обманывали, убивали и грабили,

– говорится в сообщении.

"Дети не должны видеть своих мам с оружием" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Сергей отметил, что "корень их правления (России – 24 канал) – уничтожать и заражать не только соседние государства, но и свое население. Правительство России не жалеет никого, даже свои умы, которые двигают наукой. Разбивают голову ведущему социологу и профессору философии, сажают на 20 суток действующего онколога высшего класса только за то, что посмел высказать свое мнение "нет войне".

В Латвии Сергея ждет восьмилетняя дочь София. Они живут там шесть лет – девочка ходила в детский сад, а потом пошла в украинскую школу.

Сергей вместе с дочерью Софией / Фото из личного архива мужчины

На второй день войны мужчина собрался, все объяснил ей и уехал в Украину. София полностью поддерживает потребность отца защищать Украину. Хотя о войне она почти ничего не знает, но почувствовала настроение отца и необходимость этого "путешествия".

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Он часто называет ее утренним ангелом. И вместе с ней часто любит слушать песню Juice Newton – Angel of the Morning. В которой говорится: "Просто назови меня ангелом, утренним ангелом. Просто коснись моей щеки перед тем, как уйдешь, малыш".