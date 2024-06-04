Так, в эти выходные удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию шестерых детей с временно оккупированной Херсонской области. Там они жили в ужасных условиях.

Смотрите также Защитник ЧАЭС Артем Лутченко, который похудел в плену на 24 килограмма, мечтает о венчании и детях

Украина вернула домой еще 6 детей

Как рассказал глава Херсонской ОВА, еще две девочки и четыре мальчика, в возрасте от 2 до 15 лет, теперь находятся в безопасности. Однако их еще ждет долгая реабилитация и работа с психологами.

На временно оккупированной территории дети пережили страшные вещи. Российские захватчики регулярно угрожали им. Прокудин отметил, что жить в подобных условиях было невыносимо и опасно.

Отец троих детей погиб от российского снаряда у них на глазах, дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные пытали их папу. После увиденного один из мальчиков перестал разговаривать,

– рассказал он.

По его словам, благодаря упорной работе благотворительной организации "Save Ukraine", семьи снова находятся на свободной земле. Всего с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 107 детей из Херсонской области.

"Благодарен всем, кто помогает возвращать всех маленьких граждан Украины", – добавил чиновник.

Что происходит на оккупированных территориях