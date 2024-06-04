Так, цими вихідними вдалося повернути на підконтрольну Україні територію шестеро дітей з тимчасово окупованої Херсонської області. Там вони жили у жахливих умовах.
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Україна повернула додому ще 6 дітей
Як розповів очільник Херсонської ОВА, ще дві дівчинки та чотири хлопчики, віком від 2 до 15 років, тепер перебувають у безпеці. Однак на них ще чекає довга реабілітація та робота з психологами.
На тимчасово окупованій території діти пережили страшні речі. Російські загарбники регулярно погрожували їм. Прокудін наголосив, що жити у подібних умовах було нестерпно та небезпечно.
Батько трьох дітей загинув від російського снаряда у них на очах, діти з іншої родини кілька разів ставали свідками того, як російські військові катували їхнього тата. Після побаченого один з хлопчиків перестав розмовляти,
– розповів він.
За його словами, завдяки наполегливій роботі благодійної організації "Save Ukraine", родини знову перебувають на вільній землі. Загалом з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 107 дітей із Херсонської області.
"Вдячний всім, хто допомагає повертати всіх маленьких громадян України", – додав посадовець.
Що відбувається на окупованих територіях
- Окупанти хочуть використовувати порти в окупованих Бердянську та Маріуполі. Для цього вони вирішили побудувати дві гілки залізниці, адже розуміють, що одна проходить поруч з лінією фронту, тому у будь-який момент може бути знищена. У Маріупольський порт невеличкими баржами уже привозять будівельні матеріали.
- В окупованому Маріуполі загарбники перевіряють мобільні телефони навіть у дітей. Ба більше, вони побудували свої так звані "освітні заклади", через які поширюють пропаганду. Репресивні заходи тільки посилюють, а з "освітянами" проводять "інструктажі", на яких розповідають, як треба працювати зі школярами.
- Російський офіцер Айдин Жамідулов закатував дівчину в окупованому Луганську. Відомо, що вони зустрічалися, але загарбник побоявся, що дівчина розповість про це його дружині. Тому одного вечора посадив її у кузов КамАЗу, привіз до солдатської лазні та разом з товаришами вбив, завдаючи десятки ударів ножем.