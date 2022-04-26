Дети отдали военным деньги, которые собирали на гироскутер: они отблагодарили их подарками
Источник:фонд поддержки бригады "Эдельвейс"
В Прикарпатье дети отдали украинским защитникам деньги, которые собирали на гироскутер. Военные поблагодарили малышей и сделали им подарок.
Как рассказали в фонде поддержки 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", деньги пожертвовали двое братьев – Владислав и Александр.
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История юных благотворителей тронула волонтеров и военных. Поэтому всего за 2 дня ребята из Прикарпатья получили желанный гироскутер.
Дети получили желанный подарок от военных / Фото фонда поддержки бригады
Также мальчикам передали флаг с шевроном 10-й ОГШБ. На нем украинские защитники оставили обращение к братикам.
Все обязательно будет Украина, благодаря таким, как вы,
– написали в обращении к малышам.
В фонде поддержки бригады "Эдельвейс" убеждены, что мечты должны сбываться.
Военные оставили пожелания для малышей / Фото фонда поддержки бригады
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