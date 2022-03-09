Дети поддерживают флешмоб и поют "Гей, у лузі червона калина": трогательное видео
9 марта 2022 , 16:29Читати новину українською
Источник:фейсбук Национальной полиции Украины
В Украине уже 14-й день идет война. Каждый поддерживает боевой дух по-своему. Например, вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк сделал это в привычной для себя манере – спел.
Он исполнил гимн украинских сечевых стрелков на фоне святыни Софии Киевской. Инициативу Хлывнюка подхватили и другие, запустив настоящий флешмоб.
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Дети поют "Гей, у лузі червона калина"
К флешмобу присоединился Юрчик из Волыни. Парень спел песню, которая звучит в сердце каждого украинца и украинки.
А мы эту красную калину поднимем. А мы нашу славную Украину, эй, эй, развеселим!
– поет он.
Смотрите видео:
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