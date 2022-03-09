Дети поддерживают флешмоб и поют "Гей, у лузі червона калина": трогательное видео

В Украине уже 14-й день идет война. Каждый поддерживает боевой дух по-своему. Например, вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк сделал это в привычной для себя манере – спел.

Он исполнил гимн украинских сечевых стрелков на фоне святыни Софии Киевской. Инициативу Хлывнюка подхватили и другие, запустив настоящий флешмоб.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Дети поют "Гей, у лузі червона калина"

К флешмобу присоединился Юрчик из Волыни. Парень спел песню, которая звучит в сердце каждого украинца и украинки.

А мы эту красную калину поднимем. А мы нашу славную Украину, эй, эй, развеселим!

– поет он.

Смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!