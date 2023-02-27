Там сложная история, – власти Мариуполя рассказали о ребенке, забывшем слова на "Лужниках"

Россияне устроили 22 февраля пропагандистский концерт на "Лужниках". Они вывели на сцену детей, родителей которых убили в оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Оккупанты заставили детей благодарить российских военных. Одна из девушек испугалась и сказала, что забыла слова. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает 24 Канал.

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"Дети действительно были из Мариуполя. Действительно эта девочка, которая забыла слова и которую толкали к военным, тоже из Мариуполя. Там вообще сложная история. Она из многодетной семьи. Перед началом полномасштабного вторжения ее разлучили с матерью, которая имела глубокую депрессию. Соседи рассказали, что женщина не могла нормально реагировать из-за своего психического состояния и ее убили россияне во время обстрела", – сказал Андрющенко.

Ребенок травмирован

По словам советника мэра Мариуполя, у девочки остались брат и сестра. Пропагандисты не используют брата, и она о нем не упоминает.

Россияне похитили ребенка с первых дней оккупации. Оценивать 15-летнего ребенка в этом действе сложно. Должны понимать, какое психологическое состояние у нее. Там сбиты ориентиры и глубокая травма, – отметил Андрющенко.

Что известно другим детям с концерта

На "Лужниках" выступил так называемый "доброволец" из Челябинска Юрий Гагарин с позывным "Ангел". Оккупанты заявляют, что он спас 367 мариупольских детей. Нескольких из них заставили благодарить убийцы на сцене.

"Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас из Мариуполя", – сказала со сцены 15-летняя Аня Науменко.

У Ани стояла ее младшая сестра Каролина и закрывала уши из-за громких звуков. Россияне убили мать девушек в начале апреля.

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На сцене тоже был мальчик. Его зовут Костя Ващишин. Он стоял в черной шапке и серой куртке. Родители мальчика выжили, но, вероятно, живут в оккупированном Мариуполе. Журналисты издания "Важные истории" установили, что трое детей с концерта уже раньше были в одном из пропагандистских шоу в октябре 2022 года. Их также сопровождал оккупант Гагарин.