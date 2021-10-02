По данным полиции, остальные четверо несовершеннолетних не пострадали. Инцидент произошел 2 октября в селе Петрово.
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Предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины,
– отметили правоохранители.
После дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся. Сейчас его место пребывания устанавливают.
В Одесской области из-за переворачивания трактора погиб 9-летний мальчик / Фото Нацполиции