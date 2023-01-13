Необычная история на Рождество: колядка маленьких пассажиров тронула патрульных

На Рождество маленькие дети тронули патрульных Киева. Случилось это в Оболонском районе, когда правоохранители остановили автомобиль нарушителя.

Как отметили инспекторы, водитель Nissan нарушил требования дорожного знака, что в этот раз не привело к ужасающим последствиям. Однако мужчина не отрицал своей вины.

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Дети растрогали правоохранителей

Он предоставил для проверки все необходимые документы. И пока правоохранители выполняли свою работу, маленькие пассажиры решили разбавить серый зимний день. Они спели для полицейских рождественскую колядку.

Такой поступок патрульных и развеселил, и растрогал, поэтому они решили на этот раз провести с нарушителем профилактическую беседу и ограничиться устным замечанием, а не штрафом. А также попросили детей сказать отцу больше не нарушать правила дорожного движения.

Помните о безопасности

Однако всегда следует помнить, что нарушение ПДД далеко не всегда заканчивается так прекрасно. Чтобы не попасть в ДТП и не получить повреждений, правоохранители отметили важность соблюдения правил.

Друзья, все хорошо, что хорошо кончается. Не подвергайте себя и окружающих опасности — соблюдайте ПДД,

– отметили в полиции.

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