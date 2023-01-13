Як зазначили інспектори, водій Nissan порушив вимоги дорожнього знаку, що цього разу не призвело до жахливих наслідків. Однак чоловік не заперечував своєї провини.

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Діти розчулили правоохоронців

Він надав для перевірки всі необхідні документи. І поки правоохоронці виконували свою роботу, маленькі пасажири вирішили розбавити сірий зимовий день. Вони заспівали для поліцейських різдвяну колядку.

Такий вчинок патрульних і розвеселив, і розчулив, тому вони вирішили цього разу провести з порушником профілактичну бесіду та обмежитися усним зауваженням, а не штрафом. А також попросили дітей сказати батькові більше не порушувати правила дорожнього руху.

Пам'ятайте про безпеку

Однак завжди варто пам'ятати, що порушення ПДР далеко не завжди закінчується так прекрасно. Тож щоб не потрапити у ДТП та не отримати ушкоджень, правоохоронці наголосили на важливості дотримання правил.

Друзі, все добре, що добре закінчується. Не наражайтеся себе та оточуючих на небезпеку — дотримуйтеся ПДР,

– наголосили у поліції.

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