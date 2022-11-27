"Было тяжело, но я стараюсь": 8-летний украинец собрал 260 тысяч гривен на авто для ВСУ
Источник:Общественное Чернигов
Украинские дети, к сожалению, вынуждены жить в новых реалиях. Они должны проживать счастливые дни детства, вместо этого, как взрослые, всеми методами приближают нашу победу.
8-летний черниговец собрал на авто для ВСУ
Они становятся волонтерами. Так, восьмилетний школьник Сергей Мороз пением собрал средства на авто для ВСУ. Он уже передал машину для разведки оперативного командования "Север".
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Авто обошлось в 261 тысячу гривен. Мальчик пел 25 дней, хоть говорит, что было тяжело, но он старался.
Я решил собирать на машину, потому что хочу помочь армии, чтобы наша страна выиграла. Пел на эту машину я 25 дней. Было тяжело, но на ВСУ я стараюсь,
– сказал Сергей Мороз.
Ключи от автомобиля школьник передал командующему Виктору Николюку и спел для него песню. Военный подчеркнул, что наиболее сознательная часть нашего общества это дети. Они лучше понимают ту угрозу, которая она есть, и понимают, что в дальнейшем нельзя допустить.
Парень собрал пением в общей сложности 630 тысяч гривен
За более 4 месяцев волонтерства Сергей Мороз собрал пением в общей сложности 630 тысяч гривен. Все средства он отдал в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Мы когда первую цель в 50 тысяч ставили, то я думала это просто невозможно. Многие без домов, без работы, ситуация сложная в городе, но на автомобиль напел. Гордимся, я же говорила, что он нам покажет,
– сказала мама школьника.
Украинцы и мир собирают деньги на ВСУ: последние новости
- 7 ноября в Украину прибыла первая партия из 13 генераторов из Литвы. Из-за российских ударов по инфраструктуре партнеры планируют отправить нам еще больше генераторов.
- В начале ноября Сергей Притула еще раз досрочно закрыл сбор на 50 бронетранспортеров FV103 Spartan. В результате, наши воины получат даже на 10 единиц техники больше, чем планировалось.
- На Буковине пенсионер Николай Шевчук отдал на ВСУ деньги, которые собирал всю свою жизнь – 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. За это президент Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги" III степени.
- Украинский писатель Сергей Жадан во время последних выступлений за границей собрал в ВСУ почти миллион гривен. Он похвастался фотографией из гостиничного номера, где вся кровать покрыта собранными деньгами, которые Жадан считал вместе с коллегами.
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