"Было тяжело, но я стараюсь": 8-летний украинец собрал 260 тысяч гривен на авто для ВСУ

8-летний черниговец собрал на авто для ВСУ

Они становятся волонтерами. Так, восьмилетний школьник Сергей Мороз пением собрал средства на авто для ВСУ. Он уже передал машину для разведки оперативного командования "Север".

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Авто обошлось в 261 тысячу гривен. Мальчик пел 25 дней, хоть говорит, что было тяжело, но он старался.

Я решил собирать на машину, потому что хочу помочь армии, чтобы наша страна выиграла. Пел на эту машину я 25 дней. Было тяжело, но на ВСУ я стараюсь,

– сказал Сергей Мороз.

Ключи от автомобиля школьник передал командующему Виктору Николюку и спел для него песню. Военный подчеркнул, что наиболее сознательная часть нашего общества это дети. Они лучше понимают ту угрозу, которая она есть, и понимают, что в дальнейшем нельзя допустить.

8-летний черниговец Сергей Мороз передал машину для ОК "Север" / Фото Общественное Чернигов

Парень собрал пением в общей сложности 630 тысяч гривен

За более 4 месяцев волонтерства Сергей Мороз собрал пением в общей сложности 630 тысяч гривен. Все средства он отдал в поддержку Вооруженных Сил Украины.