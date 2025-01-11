"Мы воюем за их ценности": Зеленский рассказал, где живут его дети во время войны

Президент Владимир Зеленский рассказал о жизни своих детей во время полномасштабного вторжения. Он также добавил, что самыми сильными украинцами сейчас являются дети, которые несправедливо проходят испытания войной.

Глава государства заверил, что его 19-летняя дочь Александра и 11-летний сын Кирилл находятся в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского итальянскому телеканалу RailNews24.

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Что говорит Зеленский о своих детях

Зеленский рассказал, что его дочь Александра получает высшее образование в Киеве и овладевает профессией юриста, а сын Кирилл учится в школе. Он добавил, что со страхом наблюдает за тем, насколько быстро они растут.

Глава государства отметил, что считает детей своим счастьем. А также заверил, что они вместе со сверстниками во время воздушных тревог спускаются в убежище.

Это такая реальность. Я очень рад, честно скажу, что они в Украине. Это, во-первых, пример другим. Если детей нет на улицах, если мы не видим их глаз, то возникает вопрос, а за кого мы воюем? Мы же воюем за их ценности, так, и за свои, но прежде всего – за будущее наших детей,

– говорит Зеленский.

Ранее президент также рассказал, где встречается с женой во время войны. По словам Зеленского, чаще всего он видится с женой в офисе, а также во время совместных интервью.