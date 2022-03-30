Детям могут ампутировать ноги, – Гайдай о пострадавших от российских атак в Лисичанске
В Луганской области не прекращаются вражеские обстрелы. В местной ОВА рассказали подробности о детях, которые пострадали из-за атаки россиян в Лисичанске.
Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. Он объяснил, что область уже четко начала ощущать эскалацию войны.
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Ситуация в Луганской области становится все сложнее
- По словам Гайдая, начиная с 29 марта, обстрелы вообще не останавливаются.
- Российские оккупанты цинично лупят по жилым кварталам.
- Один из снарядов попал в детский сад и жилой дом в Лисичанске.
Последствия вражеских обстрелов Лисичанска
К сожалению, в результате атаки пострадала семья из 4 человек. Ранее Гайдай рассказал, что родители получили огнестрельные осколочные ранения, но их состояние стабилизировалось. Дети 2 и 8 лет – в тяжелом состоянии.
К сожалению, врачи говорят, что даже, возможно, придется ампутировать ноги детям. Сейчас врачи спасают им жизнь,
– отметил глава ОВА.
"Обстрелы намного мощнее, чем были раньше. Ситуация тяжелая", – подчеркнул он. И добавил, что в Луганской области нет гуманитарных коридоров, но сейчас есть возможность выезжать.
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