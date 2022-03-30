Детям могут ампутировать ноги, – Гайдай о пострадавших от российских атак в Лисичанске

В Луганской области не прекращаются вражеские обстрелы. В местной ОВА рассказали подробности о детях, которые пострадали из-за атаки россиян в Лисичанске.

Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. Он объяснил, что область уже четко начала ощущать эскалацию войны.

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Ситуация в Луганской области становится все сложнее

По словам Гайдая, начиная с 29 марта, обстрелы вообще не останавливаются.

Российские оккупанты цинично лупят по жилым кварталам.

Один из снарядов попал в детский сад и жилой дом в Лисичанске.

Последствия вражеских обстрелов Лисичанска

Ранее Гайдай заявил, что оккупанты уже захватили 70% области . Однако ВСУ продолжают держать оборону, враг дальше не продвинулся.

К сожалению, в результате атаки пострадала семья из 4 человек. Ранее Гайдай рассказал, что родители получили огнестрельные осколочные ранения, но их состояние стабилизировалось. Дети 2 и 8 лет – в тяжелом состоянии.

К сожалению, врачи говорят, что даже, возможно, придется ампутировать ноги детям. Сейчас врачи спасают им жизнь,

– отметил глава ОВА.

"Обстрелы намного мощнее, чем были раньше. Ситуация тяжелая", – подчеркнул он. И добавил, что в Луганской области нет гуманитарных коридоров, но сейчас есть возможность выезжать.

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