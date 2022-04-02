"Детские глаза им будут сниться очень долго": оккупанты воруют все, даже игрушки
2 апреля 2022 , 18:50Читати новину українською
Российские оккупанты пытаются "забрать" с собой хоть что-то из Украины. Если раньше захватчики воровали украшения, то сейчас хватают все, что попадается им на глаза.
Воруют даже детские игрушки, которые украинцам пришлось оставить в полуразрушенных городах. На такие циничные действия оккупантов ответила ведущая 24 канала Екатерина Соляр.
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То, что захватчикам удается вынести за пределы Украины, они отправляют домой по почте.
Надеюсь, детские глаза, у которых они отняли игрушки, будут им сниться во снах очень долго,
– отметила Соляр.
Напомним, по официальным подсчетам, по состоянию на 1 апреля 2022 года в результате войны в Украине погибли 153 ребенка.
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