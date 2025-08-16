За время существования фестиваль посетило более 46 тысяч гостей. В эти выходные ожидается еще 12 тысяч посетителей, пишет 24 Канал.

Что известно о фестивале Jumpalooza?

Война изменила нашу жизнь навсегда. Но дети имеют право на детство – независимо от того, что происходит вокруг. Именно поэтому команда Арт-завод "Платформа" организует такие фестивали. Потому что это не только о развлечениях. Это о возможности детям почувствовать радость, смеяться, бегать, прыгать, когда родители и дети вместе проводят время. Пока звучит детский смех, мы точно знаем, ради чего держимся,

– отметил Офер Керзнер, меценат фестиваля и владелец девелоперской компании City Capital Group, одним из активов которой является Арт-завод "Платформа".

Фестиваль ориентирован в первую очередь на детей. На своих локациях он собрал все, что больше всего любят дети:

более 10 тысяч квадратных метров батутов, мега-горки, надувных арен и каруселей;

бассейны и водные горки;

анимация, ходулисты, безлимитные пузыри, мимы.

Для самых маленьких посетителей организована отдельная локация. Изюминкой фестиваля являются шоупрограммы: магическое шоу с фокусами, шоу мыльных пузырей, воздушные шарики, пенная дискотека и метафан-шоу.

Также предусмотрены TikTok-румы для звездных фото и видео, бьюти-зоны с блестками, временными татуировками, цветными волосами для детей и взрослых. Для тех, кто желает более спокойного отдыха, или хочет перевести дух, организованы BBQ-зона, фуд-корт, прохладительные коктейли, лаунж и рынок из более 100 брендов.

Бесплатный вход на все локации фестиваля действует для детей до 3 лет, многодетных семей, лиц с любой группой инвалидности, военных.