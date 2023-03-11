10-летняя девочка передала 120 тысяч на авто для пограничников
Источник:Госпогранслужба
10-летняя девочка Маша из Умани в Черкасской области передала свои сбережения на помощь Вооруженным Силам Украины. Деньги девочка собирала несколько лет.
Все сбережения решила отдать ВСУ, ведь ценности девочки изменились. Более того, помогают армии и родители ребенка.
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120 тысяч гривен – такую сумму передала девочка на внедорожник для пограничников,
– заявили в Госпогранслужбе.
Там отметили, что передать деньги 10-летнюю Машеньку вдохновили родители, которые постоянно помогают нашим военнослужащим.
За передаваемые деньги уже купили внедорожник, который поможет Государственной пограничной службе уничтожать врагов и освобождать нашу землю от оккупантов.
10-летняя девочка передала пограничникам деньги на авто / Фото Госпогранслужба
В Министерстве внутренних дел отметили, что после полномасштабного вторжения России в Украину мечты и ценности девочки изменились – и Маша решила отдать все свои сбережения на нужды защитников Украины.
Помощь ВСУ от детей: коротко
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