8-летнюю украинку с десятками ножевых ранений нашли в Ирландии, мать лежала без сознания, – СМИ

В центре для беженцев в Ирландии обнаружили 8-летнюю украинку с десятками ножевых ранений. Рядом лежала без сознания мама девочки.

К счастью, ребенок жив. Девочку госпитализировали. Она находится в реанимации в критическом, но стабильном состоянии. Впоследствии ее могут перевезти в Дублин для лечения.

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Мать девочки также находится в реанимации. Состояние женщины медики оценивают как критическое. Случившихся с ней деталей пока не раскрывают.

Никакой информации о том, кто мог совершить нападение, пока нет. Правоохранители начали расследование. Из центра для беженцев людей временно переселили.

Местные жители рассказали, что здание долгое время было пустым. Лишь недавно там поселили беженцев. Нападение шокировало людей.

Жительница Пермского края убила дочь из-за мобилизации мужчины

Тем временем в России женщина сама убила 4-летнюю дочь . Причиной трагедии стала мобилизация мужа. Горе-мать была пьяной. Сначала она ссорилась с любимым которого не хотела отпускать, а потом ударила ножом маленькую дочь.

Впоследствии женщина попыталась покончить с собой. Однако ее удалось спасти. В больнице россиянку прооперировали, спасти ребенка не удалось.