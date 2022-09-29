На щастя, малеча жива. Дівчинку госпіталізували. Наразі вона перебуває у реанімації у критичному, але стабільному стані. Згодом дитину можуть перевезти до Дубліна на лікування.

Читайте також Росіяни могли давати дітям цукерки, а водночас розстрілювали собак на їхніх очах, – Вишебаба

Матір дівчинки також перебуває у реанімації. Стан жінки медики оцінюють як критичний. Деталей, що трапилося з нею, наразі не розкривають.

Жодної інформації про те, хто міг скоїти напад, наразі немає. Правоохоронці розпочали розслідування. З центру для біженців людей тимчасово переселили.

Місцеві жителі розповіли, що будівля довгий час була порожньою. Лише нещодавно там поселили біженців. Напад шокував людей.

Жителька Пермського краю вбила доньку через мобілізацію чоловіка

Тим часом у росії жінка сама вбила 4-річну доньку. Причиною трагедії стала мобілізація чоловіка. Горе-матір була п'яною. Спершу вона сварилася з чоловіком, якого не хотіла відпускати, а тоді вдарила ножем маленьку доньку.

Згодом жінка спробувала накласти на себе руки. Однак її вдалося врятувати. У лікарні горе-матері зробили операцію. Врятувати дитину їм не вдалося.