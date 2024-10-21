Во Львове 11-летнюю девочку ударило током, когда та вылезла на вагон и хотела сделать селфи

Во Львове 11-летняя девочка поднялась на вагон поезда и получила ожоги в результате поражения электрическим током. Выяснилось, что она хотела сделать селфи.

Об этом сообщили в полиции Львовской области. Ребенка направили в больницу, правоохранители проводят проверку.

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Девочку ударило током на крыше вагона

В воскресенье, 20 октября, в 18.40 в полицию поступило сообщение о том, что ребенок упал из вагона поезда и травмировался.

Как установили правоохранители, несовершеннолетняя львовянка с подругой пошли на железную дорогу, чтобы сделать селфи. Когда девочка поднялась на вагон, она получила поражение током, потеряла сознание и упала на землю. Ее приятельница позвонила маме, и та вызвала скорую помощь,

– указали в полиции.

У ребенка диагностировали "поражение электрическим током 2-3 степени" госпитализировали в больницу. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

В полиции Львовщины в очередной раз предостерегли, что железнодорожные пути – не место для развлечений. Там указали, что ни в коем случае нельзя подниматься на вагоны или локомотивы. Высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением и результатом таких поступков обычно становится поражение электрическим током, иногда – с летальным исходом.

"Кроме того, часто дети, которые пытаются подняться на крышу вагонов, срываются и получают травмы или погибают, попадая под колеса подвижного состава железной дороги", – добавили правоохранители.