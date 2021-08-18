Девушка белорусского активиста Шишова сих пор не может похоронить его тело

Девушка белорусского активиста Виталия Шишова, которого в августе нашли повешенным в киевском парке до сих пор не может похоронить парня. Божена Жолудь рассказала, что прокуратура затягивает время с выдачей тела.

По словам девушки, в ведомстве постоянно находят оправдание. Она не планирует уезжать из Украины, а будет добиваться расследования дела.

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Как рассказала Жолудь, когда она спрашивала в морге, сможет ли похоронить тело Шишова в открытом гробу, ей дали понять, что вопрос в другом – будет ли она вообще иметь возможность хотя бы его переодеть.

Девушка также заявила о намерении пойти в прокуратуру Киева касательно конкретного отказа.

Я до сих пор не могу забрать его тело. Не дает разрешение прокуратура. То документы им не подходят, хотя все есть. Потом якобы опять какие-то следственные действия назначают,

– заявила она.

В Беларуси против девушки погибшего активиста Виталия Шишова возбудили уголовное дело. Божену Жолудь подозревают в том, что она якобы призывала к массовым беспорядкам.

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