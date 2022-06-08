Девушка из Харькова растрогала сеть фото в выпускном платье на руинах школы

Харьковскую школу №134 разрушили оккупанты. Выпускница по имени Валерия растрогала сеть фотографией в выпускном платье на руинах своего учебного заведения.

В соцсети фотографией поделилась Анна Эпишева – тетя выпускницы. Она рассказала, что ее племянница в этом году заканчивает школу.

Важно Студенческое кафе стало руинами: эксклюзивные кадры последствий обстрела Харькова

Валерия и его друзья планировали выпускной. Девушка выбирала платье и с нетерпением ждала, когда наступит этот великий день. Однако российские оккупанты разрушили и школу, и мечты о празднике.

Харьковскую школу №134 российские захватчики уничтожили целенаправленно. Это произошло 27 февраля. Теперь Валерия надела выпускное платье и пришла на руины своей школы.

Анна поблагодарила свою племянницу за смелость и силу и подчеркнула, что гордится Валерией.

Кроме того, Анна опубликовала словами самой Валерии.

Мне 16 лет. Училась в школе 134 в Харькове. Было очень много друзей из школы, мы были как одна большая семья. С девочками мы выбирали платья и радовались, что все будут очень красивы в день выпускного. Но к нам пришел "русский мир" и разрушил все наши планы, о которых мы так мечтали,

– рассказала выпускница.



Валерия в выпускном платье / Фейсбук Anna Episheva

Выпускники станцевали вальс на руинах

Выпускники школы №134 в Харькове станцевали вальс на руинах своего учебного заведения. Молодые люди признаются, что мечтали не о таком последнем звонке. В то же время 5 июня пришли в школу.

Не обошлось и без вальса. Вот только из-за российских оккупантов выпускники вынуждены были танцевать его на руинах.

Прийти на последний звонок смогла всего треть класса. Часть школьников из-за российской агрессии уехали из города.

Кадры по праздникам, опубликованные в сети, тронули украинцев.

Обстрелы Харькова не прекращаются

Российские захватчики продолжают наносить удары по Харькову. Вечером 7 июня в городе раз прозвучал сигнал воздушной тревоги. Спустя некоторое время местные СМИ сообщили о взрывах.

Впоследствии их подтвердил Роман Семенуха – заместитель председателя Харьковской ОВА. Он заявил, что российские оккупанты ударили по спальным районам города. Никаких деталей пока не раскрыли. Семенуха пообещал, что обнародует более подробную информацию утром 8 июня.

Игорь Терехов подчеркнул, что "российский агрессор не дает покоя Харькову". Из-за действий врага местные жители – постоянно в напряжении. Людей просят не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Польша поставит Украине крупнейшую партию оружия за 30 лет: смотрите видео