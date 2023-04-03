Здесь не о демократии – это национальная безопасность: девушка из Мариуполя разнесла УПЦ МП

Спасшаяся из Мариуполя девушка мощно разнесла фанатов УПЦ МП, слушающих бред патриарха Кирилла. Украинка отметила, что говорится о национальной безопасности.

Девушка заметила: ее шокирует то, что среди поклонников УПЦ МП есть молодые люди, которым российская пропаганда уже успела промыть мозги. Трудно представить, чем они вообще руководствуются, когда озвучивают свою чепуху.

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Как выгнать их отсюда, кто скажет? Как их изгнать? Какая демократия, о чем вы? Здесь не может быть демократии. Это национальная безопасность! Армия, язык, вера! Когда все это поймут?

– заметила девушка.

Ранее сеть захватило обращение женщины по имени Любовь. Она заявила, что гнать российских попов нужно было еще 30 лет назад. Женщина отметила лицемерность УПЦ МП. Они делают вид, что молятся, а на самом деле желают, чтобы всех украинцев просто уничтожили.

Любовь уверена, что эпопея с выселением попов завершится хорошо. В Киево-Печерской лавре не будет даже их духа.