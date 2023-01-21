Девушка из Ровенской спела скандальную песню и выложила в TikTok: СБУ уже ее нашла
Девушка из Ровенской области опубликовала в сети видео под российский скандальный трек. После этого появился ролик, где она просит прощения.
Девушка выложила в ТикТок видео, на котором она с, вероятно, подругой танцует под русскую песню со словами: "Мы стреляем по х*хлам. Пи*ары укропы, подставляйте ж*пы", передает 24 Канал.
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Девушку задержало СБУ
После этого девушку нашли сотрудники СБУ и провели с ней беседу. В сети появилось видео, где она просит прощения за опубликованный ролик.
"Я не осознавала, что данная звукозапись может оскорбить честь и достоинство граждан Украины, наших военнослужащих, защищающих нас с вами", – заявила она.
Затем она сказала, что осуждает российскую агрессию и осуждает агрессию и все преступные действия страны-террористки. Девушка также добавила, что осознала свою вину.
Скандальный ролик девушки из Ровенской области: смотрите видео
Очередной скандал в сети
Недавно блогерша с ником shesvaleriia в сети TikTok оправдывала россиян. В частности, она заявила, что свергнуть российские власти не так легко, а "простой народ" вроде бы ни в чем не виноват. В то же время блогерша цинично заявила, что украинцы "превращается в животных".
Shesvaleriia выложила в своем TikTok ролик с листами бумаги в руках. На них были абсурдные надписи. В частности:
- "я украинка и я вижу, что мой народ превращается в животных",
- "Выкрикивая, что россияне должны выйти на протесты, задумайся сам: вышел бы ты на протест, рискуя собственной жизнью? Дома ждет семья, а ты вернешься либо с отбитыми почками, либо изнасилованным в участке, а может вообще не вернешься",
- "желая смерти простым людям, чем вы лучше их",
- "сбросить действующую власть ни**я не просто, как кажется",
- "никто не хочет ехать умирать на войну… выбора нет. Не у всех есть возможность уехать" и другие.