В ведомстве защитили как девушку, так и бабушку. Однако отметили, что нашей молодежью можно гордиться.

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Как отреагировали на скандал в департаменте образования

В департаменте образования Ивано-Франковской области заявили, что случай с девушкой, прыгавшей на скакалке рядом с домом, точно никого не оставил равнодушным. Подавляющее большинство активно поддерживают девочку, но есть и те, кто защищает бабушку.

Мы очень уважаем Лизу, которая отстаивала свою позицию до последнего и не перешла на личные оскорбления. Это свидетельствует о воспитании и сознании нашей молодежи. Именно таким и хотелось бы видеть наше грядущее поколение,

– отметили в ведомстве.

Также чиновники обратились к тем, кто защищает бабушку. Они подчеркнули, что "ни в коем случае не оправдывают ее манеру общения с девочкой". Однако отметили, что не знают о личной ситуации у этой женщины и почему она была такой нервной.

"Мы не знаем, какая ситуация у этой женщины, люди такими становятся не от хорошей жизни. Сейчас все на нервах из-за новостей и ситуации на фронтах. Если бы у нее была счастливая старость, она бы точно реагировала иначе", – сказали в департаменте образования.

В ведомстве добавили, что агрессию оправдать нельзя ни в коем случае, но "хотелось бы в такое непростое время больше взаимопонимания и уважения с обеих сторон".

Кстати! В департаменте образования отметили, что учреждение, в котором учится девочка, – не в системе образования их громады.

Скандал с девочкой на скакалке и бабушкой: все, что известно