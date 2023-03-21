У відомстві захистили як дівчину, так і бабусю. Однак зауважили, що нашою молоддю можна пишатися.

До теми "Мале гівно": у Франківську бабця накинулася на дівчину, бо та стрибала на скакалці

Як відреагували на скандал у департаменті освіти

У департаменті освіти Івано-Франківщини заявили, що випадок з дівчиною, яка стрибала на скакалці поруч з будинком, точно нікого не залишив байдужим. Переважна більшість активно підтримують дівчинку, але є й ті, хто захищає бабцю.

Ми дуже поважаємо Лізу, яка відстоювала свою позицію до останнього та не перейшла на особисті образи. Це свідчить про вихованість та свідомість нашої молоді. Саме таким й хотілося б бачити наше прийдешнє покоління,

– зазначили у відомстві.

Також чиновники звернулись до тих, хто захищає бабусю. Вони наголосили, що "ні в якому разі не захищають її спілкування з дівчинкою". Однак зауважили, що не знають про ситуацію у цієї жінки і чому вона була такою нервовою.

"Та ми не знаємо, яка ситуація у цієї жінки, люди такими стають не від доброго життя. Зараз усі на нервах через новини та ситуацію на фронтах. Якби у неї була щаслива старість, вона точно реагувала б інакше", – сказали у департаменті освіти.

У відомстві додали, що агресію виправдати не можна в жодному випадку, але "хотілося б у такий непростий час більше взаєморозуміння та поваги з обох сторін".

До речі! У департаменті освіти зазначили, що заклад, в якому навчається дівчинка, – не є в системі освіти їхньої громади.

Скандал з дівчинкою на скакалці та бабцею: все, що відомо