Девушки, я приехал на Сейшелы, а здесь скучно, – Богдан снова троллит сеть

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан продолжает шутить в сети. На этот раз экс-чиновник, который якобы отдыхает на Сейшельских островах, пригласил к себе девушек, потому что ему там скучно.

Соответствующий пост-троллинг Богдан опубликовал на своей фейсбук-странице. Сообщение бывший чиновник дополнил фотографиями Сейшел, но без себя.

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Богдан отметил, что на островах ему неинтересно, поэтому приглашает в гости девушек. Также он пожаловался на безвластие, намекая на увольнение с ОПУ.

Девушки тут такое дело – приехал на Сейшелы, а здесь скукатища. Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать так сказать в трудную минуту. А то совсем опечаленный я. Безвластие,

– написал Богдан.

Впоследствии экс-чиновник добавил постскриптум к сообщению. Там он отметил, что "в результате конкурса обнаруженные в комментариях (девушки – 24 канал) нетрадиционные и страшненькие".

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Заметим, 17 февраля Богдан впервые обнародовал якобы фотографию с отдыха, где он позирует на пляже возле таблички с надписью "Сейшелы". Под фото он оставил шутливую подпись: "Друзья очень скучаю за вами, не сплю не ем. Понимаю вам не легко, денег нет, но вы держитесь".

Однако пользователи сети не спешат верить в то, что Богдан действительно сейчас находится на Сейшелах. Все потому, что чиновник и раньше публиковал в фейсбуке отфотошопленные фото, которые сопровождались тонким троллингом.

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