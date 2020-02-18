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      Девушки, я приехал на Сейшелы, а здесь скучно, – Богдан снова троллит сеть

      1 Читати новину українською
      Богдан снова троллит сеть из-за "скучного отдыха" на Сейшелах / Коллаж 24 канала

      Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан продолжает шутить в сети. На этот раз экс-чиновник, который якобы отдыхает на Сейшельских островах, пригласил к себе девушек, потому что ему там скучно.

      Соответствующий пост-троллинг Богдан опубликовал на своей фейсбук-странице. Сообщение бывший чиновник дополнил фотографиями Сейшел, но без себя.

      К теме: Денег нет, но вы держитесь: Богдан после увольнения из ОПУ показал фото с отдыха

      Богдан отметил, что на островах ему неинтересно, поэтому приглашает в гости девушек. Также он пожаловался на безвластие, намекая на увольнение с ОПУ.

      Девушки тут такое дело – приехал на Сейшелы, а здесь скукатища. Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать так сказать в трудную минуту. А то совсем опечаленный я. Безвластие,
      – написал Богдан.

      Впоследствии экс-чиновник добавил постскриптум к сообщению. Там он отметил, что "в результате конкурса обнаруженные в комментариях (девушки – 24 канал) нетрадиционные и страшненькие".

      Интересно: Меня невозможно забыть: Богдан порадовал сеть оригинальной валентинкой после отставки с ОП

      Заметим, 17 февраля Богдан впервые обнародовал якобы фотографию с отдыха, где он позирует на пляже возле таблички с надписью "Сейшелы". Под фото он оставил шутливую подпись: "Друзья очень скучаю за вами, не сплю не ем. Понимаю вам не легко, денег нет, но вы держитесь".

      Однако пользователи сети не спешат верить в то, что Богдан действительно сейчас находится на Сейшелах. Все потому, что чиновник и раньше публиковал в фейсбуке отфотошопленные фото, которые сопровождались тонким троллингом.

      Как Зеленский уволил Богдана с ОПУ?

      • Владимир Зеленский 11 декабря уволил голову Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Впоследствии глава государства вывел Богдана из состава СНБО.
      • Таким событиям мог предшествовать конфликт между Богданом и Ермаком, о котором в последнее время писали СМИ. Он якобы связан с тем, что у чиновников очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.
      • Однако, несмотря на слухи, после назначения Ермак назвал Богдана профессиональным человеком и поблагодарил за проделанную работу.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Курьезные новости Отдых Андрей Богдан Новости политики
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