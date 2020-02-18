Дівчата, я приїхав на Сейшели, а тут нудно, – Богдан знову тролить мережу
Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан продовжує жартувати у мережі. На цей раз ексчиновник, який нібито відпочиває на Сейшельських островах, запросив до себе дівчат, бо йому там нудно.
Відповідний пост-тролінг Богдан опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Допис колишній чиновник доповнив світлинами Сейшелів, проте без себе.
До теми: Денег нет, но вы держитесь: Богдан після звільнення з ОПУ показав фото з відпочинку
Богдан зауважив, що на островах йому нецікаво, тому запрошує в гості дівчат. Також він пожалівся на безвладдя, натякаючи на звільнення з ОПУ.
Дівчата тут така справа – приїхав на Сейшели, а тут скукатіща. Ніхто не хоче прилетіти в гості? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину. А то зовсім згорьований я. Безвладдя,
– написав Богдан.
Згодом екчиновник додав постскриптум до допису. Там він зазначив, що "у результаті конкурсу виявлені в коментарях (дівчата, – 24 канал) нетрадиційні і страшненькі".
Цікаво: Мене неможливо забути: Богдан повеселив мережу оригінальною валентинкою після відставки з ОП
Зауважимо, 17 лютого Богдан вперше оприлюднив нібито світлину з відпочинку, де він позує на пляжі біля таблички з написом "Сейшели". Під фото він залишив жартівливий підпис: "Друзі дуже скучаю за вами, не сплю не їм. Розумію вам не легко, денег нет, но вы держитесь".
Проте користувачі мережі не поспішають вірити у те, що Богдан і справді зараз перебуває на Сейшелах. Усе тому, що чиновник і раніше публікував у фейсбуці відфотошоплені фото, які супроводжувалися тонким тролінгом.
Як Зеленський звільнив Богдана з ОПУ?
- Володимир Зеленський 11 грудня звільнив голову Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на цю посаду Андрія Єрмака. Згодом глава держави вивів Богдана зі складу РНБО.
- Таким подіям міг передувати конфлікт між Богданом і Єрмаком, про який останнім часом писали ЗМІ. Він нібито пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.
- Однак, попри чутки, після призначення Єрмак назвав Богдана фаховою людиною і подякував за виконану роботу.