18:59
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, 17 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, 17 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Дівчата, я приїхав на Сейшели, а тут нудно, – Богдан знову тролить мережу

      0
      Богдан знову тролить мережу через "нудний відпочинок" на Сейшелах / Колаж 24 каналу

      Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан продовжує жартувати у мережі. На цей раз ексчиновник, який нібито відпочиває на Сейшельських островах, запросив до себе дівчат, бо йому там нудно.

      Відповідний пост-тролінг Богдан опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Допис колишній чиновник доповнив світлинами Сейшелів, проте без себе.

      До теми: Денег нет, но вы держитесь: Богдан після звільнення з ОПУ показав фото з відпочинку

      Богдан зауважив, що на островах йому нецікаво, тому запрошує в гості дівчат. Також він пожалівся на безвладдя, натякаючи на звільнення з ОПУ.

      Дівчата тут така справа – приїхав на Сейшели, а тут скукатіща. Ніхто не хоче прилетіти в гості? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину. А то зовсім згорьований я. Безвладдя,
      – написав Богдан.

      Згодом екчиновник додав постскриптум до допису. Там він зазначив, що "у результаті конкурсу виявлені в коментарях (дівчата, – 24 канал) нетрадиційні і страшненькі".

      Цікаво: Мене неможливо забути: Богдан повеселив мережу оригінальною валентинкою після відставки з ОП

      Зауважимо, 17 лютого Богдан вперше оприлюднив нібито світлину з відпочинку, де він позує на пляжі біля таблички з написом "Сейшели". Під фото він залишив жартівливий підпис: "Друзі дуже скучаю за вами, не сплю не їм. Розумію вам не легко, денег нет, но вы держитесь".

      Проте користувачі мережі не поспішають вірити у те, що Богдан і справді зараз перебуває на Сейшелах. Усе тому, що чиновник і раніше публікував у фейсбуці відфотошоплені фото, які супроводжувалися тонким тролінгом.

      Як Зеленський звільнив Богдана з ОПУ?

      • Володимир Зеленський 11 грудня звільнив голову Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на цю посаду Андрія Єрмака. Згодом глава держави вивів Богдана зі складу РНБО.
      • Таким подіям міг передувати конфлікт між Богданом і Єрмаком, про який останнім часом писали ЗМІ. Він нібито пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.
      • Однак, попри чутки, після призначення Єрмак назвав Богдана фаховою людиною і подякував за виконану роботу.
      Учасники Євробачення-2020: які країни вже визначились з конкурсантами престижного шоу
      сьогодні
      9141
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Офіс Президента Курйозні новини Відпочинок Андрій Богдан Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:38 Причетні до "Партії регіонів": як оновлилася Вища рада "слуг народу"
      Ярослав Голобородько 201
      сьогодні , 18:00 Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця": що відомо про німецького політика
      Анна Запотоцька 251
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      519
      сьогодні , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 601
      сьогодні , 17:30 Хрест на судовій реформі Зеленського: обурливі рішення та призначення
      Роман Маселко 776
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук