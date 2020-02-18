Дівчата, я приїхав на Сейшели, а тут нудно, – Богдан знову тролить мережу

Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан продовжує жартувати у мережі. На цей раз ексчиновник, який нібито відпочиває на Сейшельських островах, запросив до себе дівчат, бо йому там нудно.

Відповідний пост-тролінг Богдан опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Допис колишній чиновник доповнив світлинами Сейшелів, проте без себе.

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Богдан зауважив, що на островах йому нецікаво, тому запрошує в гості дівчат. Також він пожалівся на безвладдя, натякаючи на звільнення з ОПУ.

Дівчата тут така справа – приїхав на Сейшели, а тут скукатіща. Ніхто не хоче прилетіти в гості? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину. А то зовсім згорьований я. Безвладдя,

– написав Богдан.

Згодом екчиновник додав постскриптум до допису. Там він зазначив, що "у результаті конкурсу виявлені в коментарях (дівчата, – 24 канал) нетрадиційні і страшненькі".

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Зауважимо, 17 лютого Богдан вперше оприлюднив нібито світлину з відпочинку, де він позує на пляжі біля таблички з написом "Сейшели". Під фото він залишив жартівливий підпис: "Друзі дуже скучаю за вами, не сплю не їм. Розумію вам не легко, денег нет, но вы держитесь".

Проте користувачі мережі не поспішають вірити у те, що Богдан і справді зараз перебуває на Сейшелах. Усе тому, що чиновник і раніше публікував у фейсбуці відфотошоплені фото, які супроводжувалися тонким тролінгом.

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