Пострадавшую в результате удара по Запорожью 14-летнюю девушку прооперировали

Российские оккупанты перед новым годом нанесли террористический удар по Запорожью. Пострадала 14-летняя девушка.

Юрий Борзенко – главный врач Запорожской областной детской больницы – заявил, что пострадавшую прооперировали. В настоящее время девушка находится в реанимации.

Обратите внимание Предновогодняя атака Киева 31 декабря: один из пострадавших скончался в больнице

Во время операции пострадавшей извлекли обломки с ног и спины.

Минно-оскольчатые обломки в обеих голенях и в нижней части спины. Сегодня планируем перевести в отделение хирургии. Раны обрабатываются, осколки удалены,

– говорится в сообщении.

Сейчас состояние девушки оценивается как средней тяжести.

Террористическая атака на Запорожье

Важно! Также в реанимации находится еще один пострадавший. Его состояние – тяжелое.

Российские оккупанты днем ​​31 декабря нанесли очередную террористическую атаку по Запорожью. Захватчики ранили мужчину, 2 женщин (одна из пострадавших – беременная) и девушку-подростка.

Враг повредил частные дома. Один из них – разрушенный до основания. В общей сложности захватчики повредили около 20 домов. Там – выбитые окна и частично поврежденная кровля. В Запорожском городском совете сообщили, что коммунальщики сделали все необходимые замеры поврежденных домов.