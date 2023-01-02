Пострадавшую в результате удара по Запорожью 14-летнюю девушку прооперировали
Источник:Суспильне
Российские оккупанты перед новым годом нанесли террористический удар по Запорожью. Пострадала 14-летняя девушка.
Юрий Борзенко – главный врач Запорожской областной детской больницы – заявил, что пострадавшую прооперировали. В настоящее время девушка находится в реанимации.
Обратите внимание Предновогодняя атака Киева 31 декабря: один из пострадавших скончался в больнице
Во время операции пострадавшей извлекли обломки с ног и спины.
Минно-оскольчатые обломки в обеих голенях и в нижней части спины. Сегодня планируем перевести в отделение хирургии. Раны обрабатываются, осколки удалены,
– говорится в сообщении.
Сейчас состояние девушки оценивается как средней тяжести.Важно! Также в реанимации находится еще один пострадавший. Его состояние – тяжелое.
Террористическая атака на Запорожье
Российские оккупанты днем 31 декабря нанесли очередную террористическую атаку по Запорожью. Захватчики ранили мужчину, 2 женщин (одна из пострадавших – беременная) и девушку-подростка.
Враг повредил частные дома. Один из них – разрушенный до основания. В общей сложности захватчики повредили около 20 домов. Там – выбитые окна и частично поврежденная кровля. В Запорожском городском совете сообщили, что коммунальщики сделали все необходимые замеры поврежденных домов.