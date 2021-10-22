Девушку, устроившую стрельбу из арбалета в школе, перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Полтавский суд признал невменяемой девушку, которая стреляла из арбалета по учителям одной из школ. Ее отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Соответствующее решение приняли после проведения психиатрической экспертизы. Согласно ее выводам, подозреваемая страдает хроническим психическим заболеванием.
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О решении ходатайствовали следователи
По заключению медицинского эксперта, 19-летняя обвиняемая из-за болезни не осознавала своих действий.
После получения результатов проведенной экспертизы, следователи ходатайствовали о переводе Таисии Петровой в психиатрическую больницу. Киевский районный суд Полтавы рассмотрел обращение на заседании 19 октября.
Согласно решению суда, меру пресечения для организаторши стрельбы из арбалета в полтавской школе изменили с содержания под стражей на принудительное лечение. Также в постановлении указано, что ее выполнение немедленное, но в течение 5 дней решение можно обжаловать.
Стрельба из арбалета в школе Полтавы
- 6 сентября 2021 года 19-летняя Таисия Петрова с арбалетом зашла в одну из полтавских школ и выстрелила в двух учительниц. Одну из них ранила в спину, другую в плечо.
- По словам очевидцев, девушка с сигаретой ходила по кабинетам. Арбалет у нее отобрал ученик 9 класса.
- Петрова училась в школе, где учинила стрельбу. По ее словам, ее во время учебы там унижали.
- Правоохранители во время обыска нашли у девушки череп со следами засохшей крови, фото отца с выколотыми глазами и личный дневник с планом убийств.